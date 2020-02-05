بوتين: روسيا تعتزم توسيع العلاقات الثنائية مع تونس

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده تعتزم توسيع العلاقات الثنائية مع تونس ومستعدة للعمل المشترك على حل المشاكل الملحة في المنطقة.

موسكو - سبوتنيك. وقال الرئيس الروسي خلال استلام أوراق اعتماد عدد من السفراء الأجانب لدى روسيا، اليوم الأربعاء: "نعتزم توسيع العلاقات الثنائية في المستقبل مع تونس والتي تعد واحدة من الشركاء التقليديين لروسيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وأضاف بوتين: "نحن مستعدون للعمل المشترك حول المشاكل الملحة في المنطقة، بما في ذلك التسوية الليبية".

أعرب بوتين عن أسفه لازدياد التهديد الإرهابي في العالم وازدياد النزاعات الإقليمية وعدم استقرار نظام مراقبة التسلح: "للأسف، أضحت البشرية اليوم في مرحلة خطيرة، فالصراعات الإقليمية والتهديدات الإرهابية والتطرف في تزايد. ونظام الحد من التسلح ينهار".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن السلام والأمن على هذا الكوكب يعتمدان إلى حد كبير على حالة العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، وينبغي أن تستند هذه العلاقات إلى مبدأ المساواة واحترام سيادة كل منهما.

وقال بوتين: "السلام والأمن على هذا الكوكب يعتمدان إلى حد كبير على حالة العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة واستقرارهما وإمكانية التنبؤ بهما. ونحن مقتنعون بأن هذه العلاقات يجب أن تستند إلى مبادئ المساواة واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل منهما".