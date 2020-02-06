إلغاء نظام التأشيرات بين روسيا وقطر يدخل حيز التنفيذ في 23 فبراير

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن اتفاقية إلغاء التأشيرات المتبادلة، التي وقعتها روسيا وقطر في 27 ديسمبر/كانون الاول 2019، ستدخل حيز التنفيذ في 23 فبراير/شباط الجاري.

وجاء في بيان للوزارة: "تدخل الاتفاقية بين روسيا وقطر، حول الإلغاء المتبادل للتأشيرات الموقعة في موسكو في 27 ديسمبر 2019، حيز التنفيذ في 23 فبراير 2020".

ووفقًا للاتفاقية، يُعفى مواطنو كل من روسيا وقطر، الذين لا يعتزمون العمل أو الدراسة أو الإقامة في أراضي الدولة الأخرى، من متطلبات التأشيرة، بحيث لا يمكن أن تتجاوز مدة كل إقامة 90 يومًا.

وأضاف البيان: "المدة الإجمالية للبقاء المسموح به لمواطني روسيا وقطر في أراضي الدولة الأخرى دون تأشيرات يجب ألا تتجاوز 90 يومًا لكل فترة 180 يومًا".

هذا وقد تم توقيع الاتفاقية في 27 ديسمبر في موسكو بمشاركة نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، والأمين العام لوزارة الخارجية القطرية أحمد الحمادي.