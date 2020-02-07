السلطات الروسية تعمل على تسهيل حصول الأجانب على الجنسية الروسية

ذكرت صحيفة "كوميرسانت" نقلا عن مصدر في الحكومة الروسية أن الحكومة تقوم بإعداد مشروع قانون يدعو إلى تسهيل حصول الأجانب على الجنسية الروسية من خلال إلغاء أحد بنود قانون الجنسية الروسية الذي يشترط، مثلا، لحصول الأجانب على الجنسية الروسية، يجب تخليهم عن الجنسية التي يحملونها.

ويمكن أن يحال مشروع القانون إلى مجلس النواب الروسي في الشهر الجاري.

وقال بيوتر تولستوي، نائب رئيس مجلس النواب الروسي (دوما): "نريد حل هذه القضية في الربيع المقبل حتى يتمكن جميع الراغبين من نيل الجنسية الروسية".