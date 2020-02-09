هبوط عنيف لطائرة ركاب في روسيا ولا أنباء عن ضحايا... فيديو

أعلنت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسي، اليوم الأحد، أن طائرة "بوينغ 737-500" تابعة لشركة "يوطير" قامت بهبوط حاد بسبب عطل في عجلات الهبوط.

وقالت الوكالة " وقع الحادث مطار أوسينسك. بسبب مشاكل في معدات الهبوط، وتوقفت الطائرة داخل المدرج، ولم يصب الطاقم والركاب بأي جروح وتم إخراجهم من الطائرة بشكل اعتيادي. كما يتم الآن تحديد درجة الضرر الذي لحق بالطائرة".

في وقت سابق، أبلغ ممثل خدمات الطوارئ في جمهورية كومي "سبوتنيك"، أن شركة طيران "يوطير" قامت بهبوط عنيف في أوسينسك، حيث ضربت المدرج بذيلها، وفقا للبيانات الأولية، لم يصب أحد.

وأشار مصدر "كان 94 شخصا على متن الطائرة وتم اجلاء الجميع، ولم تقع إصابات".

ونقلت إدارة المطار، أن أربع شاحنات الطوارئ وفريق مؤلف من 29 شخص تعمل مكان الحادث.