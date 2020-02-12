مقاتلة قاذفة روسية جديدة تثبت إمكانياتها أثناء محاربة الإرهاب

وبحسب الجنرال فيكتور بونداريف، القائد السابق للقوات الجوية الروسية، ورئيس لجنة الدفاع والأمن في الغرفة العليا للبرلمان الروسي حاليا، فإن طائرة "سو-34" تملك إمكانيات كبيرة. ويمكنها، مثلا، أن تعمل في الظروف الجوية الرديئة. وتستطيع المقاتلة القاذفة "سو-34" أن توجه الضربات بدقة لمنشآت العدو من دون أن تدخل مجال عمل مضادات الطيران. ويمكنها أن توفر دعما للقوات الصديقة، إذ تستطيع، مثلا، التشويش على وسائط الدفاع الجوي المعادية.

ونوه الجنرال بونداريف إلى أن طائرة "سو-34" أثبتت إمكانياتها عندما شاركت في مكافحة الإرهابيين في سوريا.

والمقاتلة القاذفة "سو-34" طائرة جديدة لم تنته القوات الجوية الروسية من اختبارها. وخصصت هذه الطائرة لضرب الأهداف الأرضية في ظروف التشويش الإلكتروني.