الخارجية الروسية: مجلس الأمن لا يناقش الآن تمديد الحظر المفروض ضد إيران بشأن توريد الأسلحة

صرح مدير قسم عدم الانتشار والرقابة على التسلح في وزارة الخارجية الروسية، فلاديمير يرماكوف، اليوم الأربعاء، بأنه لا تجري الآن مناقشات حول تمديد قرار مجلس الأمن بشأن حظر توريد الأسلحة من وإلى إيران.

موسكو - سبوتنيك. وقال يرماكوف لوكالة سبوتنيك، ردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك إمكانية لتمديد حظر الأسلحة المفروض على طهران، والتي تنتهي صلاحيتها وفقًا للمخططات التنفيذية المشتركة في أكتوبر/ تشرين الأول: "أستطيع أن أؤكد على وجه اليقين أنه لا توجد مناقشات رسمية حول مراجعة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 سواء على منصة مجلس الأمن أو في منصات أخرى".

وأضاف يرماكوف: "أود التأكيد على هذا القرار يسمح بالموافقة على توريد الأسلحة والمعدات العسكرية من وإلى إيران للفئات السبع من سجل الأمم المتحدة ذي الصلة، ولا ينص على مثل هذه الآلية أو خيار التمديد".