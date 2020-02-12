أحدث مروحية روسية تتحول إلى مقاتلة

صاروخ للمروحية ضد المقاتلات الحديثة

ستكون الصواريخ القوية "إر-74إم" التي ستزود بها مروحية "مي-28إن إم" قادرة على استهداف الطائرات المعادية.

أفادت صحيفة "ازفستيا" بأن وزارة الدفاع الروسية قررت تزويد مروحية "مي-28إن إم" بصواريخ "إر-74إم". وكشف مصدر في مجمع الصناعات العسكرية أن العمل في تهيئة صاروخ "إر-74إم"، وهو صاروخ جو-جو، لمروحية "مي-28إن إم" قد بدأ.

وصاروخ "إر-74إم" هو صاروخ قريب المدى يمكنه أن يكافح الطائرات بما فيها الطائرات المسيرة، والمروحيات والصواريخ الجوالة (كروز). ويبلغ مداه 40 كم. ولا يواجه هذا الصاروخ صعوبات في أوقات الليل والظروف الجوية الرديئة.

وصُمم صاروخ "إر-74إم" أصلا لمكافحة الطائرات المنتمية إلى الجيل الخامس الأحدث حاليًا من المقاتلات، ولا سيما مقاتلتي "إف-35" و"إف-22" الأمريكيتين. ولا يمكن الإفلات من هذا الصاروخ. ولا يمكن إعاقته بأي طريقة.

يظن الخبير العسكري فلاديسلاف شوريغين أن المروحيات المزودة بصواريخ "إر-74إم" ستستخدم أولا ضد مروحيات العدو. ويقول الخبير إن المروحيات الحربية تتسلح الآن بصواريخ مضادة للطائرات محمولة على الكتف مثل "ستينغر"، ولكن هذه الصواريخ لا تجاري صاروخ "إر-74إم" الذي يتفوق في المدى ومقاومة التشويش الإلكتروني، ويحمل مزيدا من المتفجرات وهو ما لا يمنح فرصة النجاة لأي هدف جوي. ولذلك لن تواجه مروحية "مي-28إن إم" أي صعوبة عندما تقتضي الضرورة إسقاط مروحية "أباتشي" الأمريكية.

المروحية ضد الطائرة

وتعتبر المروحية هدفا صعبا للمقاتلة الحديثة التي يصعب على رادارها كشف ما يطير على ارتفاع منخفض جدا ويختبئ في تضاريس الأرض في حين يمكن ان تشكل المروحية خطرا على الطائرة المقاتلة في حال حصلت على صاروخ "إر-74إم". ويرى العقيد الطيار إيغور مالكوف إن طياري العدو المحتمل لن يشعروا أنهم في مأمن بعد تزويد المروحيات بهذه الصواريخ.

وسيكون بإمكان المروحية التي تحمل صاروخين من طراز "إر-74إم" تنفيذ هجوم كمين على المقاتلة المعادية، إذ ليس ضروريا أن يرى مطلق الصاروخ الهدف لأن صاروخ "إر-74إم" يستطيع أن يوجه نفسه بنفسه إلى الهدف المطلوب ضربه بعد إطلاقه.

المروحية فائقة الإمكانيات

ومروحية "مي-28إن إم" هي طائرة الهليكوبتر الجديدة المشتقّة من مروحية "مي-28إن" المسماة بـ"الصياد الليلي".

ومن أهم المستجدات التي ظهرت في مروحية "مي-28إن إم" جهاز الرادار الموضوع فوق المروحة الذي يتيح التقاط الصور للأرض عندما تخفي المروحية نفسها عن رادارات العدو في تضاريس الأرض.

وزودت المروحية الجديدة بمحرك أقوى. وتوفر المروحية الجديدة حماية لا مثيل لها في العالم لطاقم قيادتها. ولها نظام الإنذار الذي يستطيع اكتشاف الصاروخ المهاجم وإسداء النصيحة للطيار بكيفية تجنب الضربة الصاروخية.

ويجب أن تتسلم القوات المسلحة الروسية 6 مروحيات من طراز "مي-28إن إم" خلال عام 2020. ثم تدخل 12 مروحية أخرى الخدمة في عام 2021. ومن المقرر أن تصنع روسيا 100 مروحية من طراز "مي-28إن إم" قبل عام 2028.