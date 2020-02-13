روسيا تفرض غرامة على "تويتر" 4 ملايين روبل

فرضت محكمة في موسكو غرامة قدرها 4 ملايين روبل (نحو 63 ألف دولار)، على شركة "تويتر" لرفضها نقل الخوادم التي تحتوي على بيانات شخصية عن المستخدمين الروس إلى روسيا.

وحسب مراسل "سبوتنيك" الموجود في قاعة المحكمة، قال القاضي ألكسندر ميخليف "الاعتراف بشركة " Twitter Inc" المسجلة في ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، بأنها ارتكبت جريمة إدارية وفرض غرامة قدرها 4 ملايين روبل".

في الوقت نفسه، لم يحضر محامو "تويتر" المحاكمة، على الرغم من إخطارهم حسب الأصول، كما أشار القاضي. كما أنه لم يحضر ممثلو هيئة الرقابة الروسية "روس كوم نادزور".

هذا ويجب دفع العقوبة في غضون 60 يومًا من تاريخ سريان القرار، ولكن ستكون شركة "تويتر" قادرة، بموجب القانون، على دفعها على أقساط أو على طلب تأخير.

وتعتبر هذه الغرامة كبيرة، مقارنة بالغرامة السابقة التي كانت 3000 روبل (حوالي 50 دولار)، وذلك حسب القانون الذي اعتمد مؤخرا بشأن حماية البيانات الشخصية للروس.

واليوم سيتم البت بقضية مماثلة لشركة "فيسبوك" اليوم الخميس.