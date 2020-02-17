الكرملين بصدد التحضير لزيارة بوتين الرسمية إلى كوريا الجنوبية

أعلن السفير الروسي في سيئول، أندريه كوليك، اليوم الاثنين، بأنه يتم الاتفاق على المواعيد المحتملة لزيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى كوريا الجنوبية، من خلال القنوات الدبلوماسية.

موسكو - سبوتنيك. وقال كوليك لوكالة "سبوتنيك": "خلال المحادثات التي جرت في 22 حزيران / يونيو في موسكو، تلقى الرئيس فلاديمير بوتين، دعوة من الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه أون، لزيارة جمهورية كوريا في الوقت الذي يناسبه، وفي الوقت الحالي، ومن خلال القنوات الدبلوماسية، يتم التوافق على المواعيد الممكنة لإجرائها [هذه الزيارة]".

وأشار السفير الروسي كذلك، إلى أنه من المنتظر تكثيف الاتصالات الثنائية بين موسكو وسيئول في العام الحالي، بمناسبة حلول الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

ومن الجدير بالذكر، أنه في عام 2020، تحتفل كوريا الجنوبية وروسيا بالذكرى الـ30 على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وكانت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، قد أعلنت في وقت سابق، أن إدارة الرئيس الروسي تدرس مسألة زيارة الرئيس فلاديمير بوتين، إلى كوريا الجنوبية.