هيئة حماية المستهلك تعلن عدم وجود إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في روسيا

أعلنت الهيئة الفدرالية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك "روس بوتريب نادزور"، اليوم الثلاثاء، عن عدم وجود إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، في روسيا.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الهيئة: "نتيجة المتابعة التي تجري في روسيا الاتحادية، تم رصد حالتين بعدوى فيروس "كورونا" الجديد بين المواطنين القادمين من الصين. في 12 شباط/فبراير 2020 تم تخريج المرضى بعد تعافيهم. ولم تسجل حالات مرض جديدة".

وأشارت الهيئة إلى أنه تم في 66 مقاطعة روسية، نشر 125 مؤسسة للمراقبة الطبية بسعة 7559 مقعداً، حيث يتواجد 657 مواطنا من جمهورية الصين. ويوجد في الاحتياط 211 مؤسسة طبية بسعة 11680 مقعدا.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا المستجد في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، "فيروس كورونا المستجد" الذي ظهر في الصين، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي" .

وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الثلاثاء، إن عدد الوفيات نتيجة تفشي فيروس كورونا في البر الرئيسي للصين ارتفع إلى 1868 في نهاية يوم الاثنين، بزيادة 98 حالة عن اليوم السابق.