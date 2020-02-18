شويغو: أمريكا لم تبدأ بعد بإزالة الألغام وإعادة بناء الرقة السورية

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تبدأ بعد بعملية إزالة الألغام وإعادة بناء مدينة الرقة السورية.

هذا وأجرى وزيرا الخارجية والدفاع الروسي سيرغي لافروف وسيرغي شويغو محادثات "2 + 2" في روما مع نظرائهما الإيطاليين لويجي دي مايو ولورنزو غيريني.

وقال شويغو عقب المحادثات "تنتظر المدينة، لمدة عامين، مهمة تقييم مركز الألغام. ولم يحدث ذلك بأي حال، ونأمل أن تظهر (المهمة) يومًا ما، حيث نقدر أن أكثر من 50 شخصًا يموتون فعليًا من هذه الألغام كل شهر من النساء والمدنيين".

وأضاف "ونأمل أن تبدأ الولايات المتحدة ليس فقط بإزالة الألغام، وإنما في إعادة بناء الرقة حسب وعدها".

واستولى إرهابيو "داعش" على مدينة الرقة السورية، في ربيع عام 2013، حيث نزح منها حوالي 250 ألف. وفي عام 2014 تم إعلان الرقة عاصمة "داعش" وتم تنفيذ العديد من الإعدامات في الساحة المركزية. ولا تزال إلى الآن مواقع دفن ضحايا المسلحين في المدينة وضواحيها موجودة.

ووصف العقيد ميخائيل ميزنتسيف، رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا الاتحادية، في أيلول/ سبتمبر 2019، الرقة بأنها "جرح ينزف على جسد سوريا الذي طالت معاناته، حيث تستمر كارثة إنسانية مع التزام الجانب الأمريكي الصمت".

ووفقا له تم تدمير المدينة بالكامل من خلال قصف سلاح الجو التابع للتحالف الدولي.