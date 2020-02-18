سيناتور روسي يعلق على العقوبات الأمريكية ضد شركة "روسنفط" الروسية

قال النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي، فلاديمير جباروف، إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على فرع شركة "روسنفط" الروسية هو محاولة لفرض مصادر الطاقة الأمريكية على العالم عن طريق المنافسة غير النزيهة.

وقال جباروف لوكالة "سبوتنيك": "إنها محاولة للمنافسة غير النزيهة لفرض مصادر الطاقة الأمريكية على العالم بأي ثمن".

وأشار جباروف إلى أن العقوبات الأمريكية تنتهك بشكل صارخ قواعد القانون الدولي.

وأضاف: "هذه الممارسات التي تتبعها الولايات المتحدة لفرض عقوبات لأي سبب، واعتقال مواطني أي دولة في أي بلد في العالم - كل هذا مخالف تماما للقانون الدولي".

وقال جباوف في إجابة على سؤال عما إذا كانت شركة "روسنفط تريدينغ" مهددة بإلغاء عقود صفقاتها الكبرى لتوريد الطاقة: "أعتقد أن هذا موضوعا منتهيا، هناك (في روسنفط) عقول ذكية ستفكر في كيفية التغلب عليها (على العقوبات)".

وأشارت بيانات التداول في بورصة موسكو إلى انخفاض أسهم شركة "روسنفط" بنسبة 5.2 بالمئة بعد الأنباء عن فرض عقوبات ضد "روسنفط تريدينغ" - فرع الشركة التجاري.

هذا وأدرجت واشنطن شركة "روسنفط تريدينغ" (فرع شركة "روسنفط" التجاري) ورئيس مجلس إدارتها ديدييه كاسيميرو"، ضمن العقوبات المفروضة على فنزويلا.