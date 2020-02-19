فيروس كورونا يدر ربحا فجائيا على البنوك الصينية

وقال الخبير رومان روماشيفسكي لوكالة إعلام "سبوتنيك" إن أسواق العالم للمواد الأولية التي تتعامل الصين معها كبائع يمكن أن تتكبد خسائر كبيرة.

ولكن هناك قطاعات يمكنها أن تستفيد من نظام الحجر الصحي ولا سيما القطاع المصرفي وقطاع التكنولوجيا في الصين. وليس هذا فقط، بل يمكن أن يتلقيا دفعا للتطور وتحقيق الربح من خلال تفعيل وتنشيط المعاملات الإلكترونية عبر الإنترنت وفقا للخبير.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا المستجد في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول.