الأمن الفيدرالي يلقي القبض على 7 من عناصر جماعة "التبليغ" في موسكو

موسكو-سبوتنيك.جاء في بيان الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، في هذا الصدد: "تم اعتقال ثلاثة من القادة وأربعة نشطاء في خلية تآمرية، قاموا بتنظيم اجتماعات لنشر فكر "جماعة التبليغ"، المحظورة في روسيا، الذي يقوض أسس الإسلام، كما قاموا بجذب أعضاء جدد في نشاطهم الهدَام".