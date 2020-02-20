موسكو ترد على اتهامات جورجيا بتنفيذ هجمات إلكترونية

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، أندري رودينكو، اليوم الخميس، أن روسيا لا تعتزم التدخل في الشؤون الداخلية لجورجيا بأي شكل من الأشكال، ورفض الاتهامات الموجهة إلى روسيا بتورطها في هجمات إلكترونية.

وقال رودينكو لـ"سبوتنيك" بشأن الاتهامات الجورجية: "نترك هذه التعليقات لضمير ممثلي جورجيا الذين أدلوا بها، روسيا لا تتدخل ولن تتدخل بأي حال في الشؤون الداخلية لجورجيا بشكل أو بآخر".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الجورجية، فلاديمير كونستانتينيدي، اتهم روسيا بالتورط في تنظيم وتنفيذ هجمات إلكترونية في عام 2019 على مواقع الإنترنت الخاصة بالإدارة الرئاسية والنظام القضائي ومختلف البلديات والمؤسسات الحكومية والتجارية والإعلامية، إلا أنه لم يقدم أي دليل على تورط روسي.