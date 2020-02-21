لماذا تحرص روسيا على تقوية جيشها

تمثل القوات المسلحة الروسية عاملا مهما في حفظ الأمن الدولي. أعلن ذلك السفير أناتولي أنتونوف، سفير روسيا لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد السفير الروسي للمشاركين في حفل أقامته السفارة الروسية في واشنطن بمناسبة يوم حماة الوطن، وهو عيد وطني في روسيا يصادف يوم 23 فبراير/شباط، أن روسيا تُدخل تطوير القوات المسلحة في قائمة أولوياتها.

ولا تقوم روسيا بتطوير قواتها المسلحة من أجل تحقيق الهيمنة العسكرية، بل تفعل ذلك من منطلق الحرص على امتلاك القوة الكفيلة بالذود عن حياض الوطن. وقال السفير الروسي:

إن هدفنا امتلاك القدرة الدفاعية الكافية لردع أي عدو محتمل عن العدوان.

كما تقوم روسيا بتعزيز قواتها المسلحة حرصا على تمكينها من المساهمة في جهود حفظ الأمن الدولي. وقال السفير إن القوات المسلحة الروسية عامل مهم في حفظ وتعزيز الأمن الدولي.