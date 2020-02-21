تصنيع نظام هبوط المركبات الأمريكية "ستارلاينر" في روسيا

وأوضح روغوزين، رداً على سؤال توضيحي، أن الحديث يدور حول واحدة من وحدات نظام الهبوط لشركة "بوينغ".
يذكر أنه يجري حاليا في الولايات المتحدة تطوير مركبتين فضائيتين تجاريتين مأهولتين. وتقوم شركة إيلون ماسك "سبيس إكس" بتصنيع مركبة فضائية تدعى "كريو دراغون"، بينما تقوم منافستها الأولى شركة "بوينغ" بصناعة مركبة أخرى تدعى "ستارلاينير".
وفي سياق متصل، أعلن رئيس وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، أواخر العام المنصرم، أن روسيا قررت العودة إلى المفاوضات حول المشاركة في مشروع المحطة الأمريكية قرب القمر [في مدار القمر] " غايت واي.
يذكر أنه سبق واتفقت روسيا والولايات المتحدة الأمريكية في المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية، الذي عقد في أديليد بأستراليا في عام 2017 على تصميم المحطة "ديب سبايس غايت واي" التي ستوضع في مدار قريب من القمر. إلا أن دميتري روغوزين، بعد أن أصبح رئيسا لمؤسسة "روس كوسموس" أعلن أن روسيا لا يمكن أن تسمح لنفسها بالمشاركة في بناء مثل هذه المحطة وهي ( روسيا) تقوم بأداء أدوار ثانوية مقتصرة على بناء وحدة واحدة فقط. كما خضع المشروع الأمريكي نفسه لتغييرات وأصبح يطلق عليه الآن اسم " غايت واي "...
وكان نائب رئيس وكالة الفضاء الأمريكية، المختص ببرامج الرحلات المأهولة، وليام غارستنماير، قد صرح في وقت سابق، بأن الولايات المتحدة مهتمة بقيام روسيا بإنشاء مركبة فضائية للتحليق إلى القمر ونظام هبوط مأهول من محطة مدارية سيتم تصنيعها لهذا الهدف ووضعها في مدار القمر.
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