تصنيع نظام هبوط المركبات الأمريكية "ستارلاينر" في روسيا

أعلن رئيس وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، اليوم الجمعة، أن الوكالة تقدم المشورة للولايات المتحدة في تطوير مركبة فضائية جديدة، ويتم في منطقة فورونيج، وسط روسيا، إنشاء إحدى وحدات نظام الهبوط في سفينة "ستارلاينير" الأمريكية.

موسكو - سبوتنيك. قال روغوزين، في مؤتمر "تأمين الطيران والفضاء في روسيا": " هذه المركبات الأمريكية مطلوبة، ونتمنى لهم التوفيق ونقترح بعض الأشياء، كما أننا نقدم المشورة الفنية. وهذا ليس بالأمر المستغرب، وأستطيع حتى أن أقول لكم إنه لدينا في فورونيج مؤسسة خاصة تعمل لصالح إحدى هذه الشركات الأمريكية، وهي تصنع وحدات هبوط للسفن المأهولة".

وأوضح روغوزين، رداً على سؤال توضيحي، أن الحديث يدور حول واحدة من وحدات نظام الهبوط لشركة "بوينغ".

يذكر أنه يجري حاليا في الولايات المتحدة تطوير مركبتين فضائيتين تجاريتين مأهولتين. وتقوم شركة إيلون ماسك "سبيس إكس" بتصنيع مركبة فضائية تدعى "كريو دراغون"، بينما تقوم منافستها الأولى شركة "بوينغ" بصناعة مركبة أخرى تدعى "ستارلاينير".

وفي سياق متصل، أعلن رئيس وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، أواخر العام المنصرم، أن روسيا قررت العودة إلى المفاوضات حول المشاركة في مشروع المحطة الأمريكية قرب القمر [في مدار القمر] " غايت واي.

يذكر أنه سبق واتفقت روسيا والولايات المتحدة الأمريكية في المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية، الذي عقد في أديليد بأستراليا في عام 2017 على تصميم المحطة "ديب سبايس غايت واي" التي ستوضع في مدار قريب من القمر. إلا أن دميتري روغوزين، بعد أن أصبح رئيسا لمؤسسة "روس كوسموس" أعلن أن روسيا لا يمكن أن تسمح لنفسها بالمشاركة في بناء مثل هذه المحطة وهي ( روسيا) تقوم بأداء أدوار ثانوية مقتصرة على بناء وحدة واحدة فقط. كما خضع المشروع الأمريكي نفسه لتغييرات وأصبح يطلق عليه الآن اسم " غايت واي "...

وكان نائب رئيس وكالة الفضاء الأمريكية، المختص ببرامج الرحلات المأهولة، وليام غارستنماير، قد صرح في وقت سابق، بأن الولايات المتحدة مهتمة بقيام روسيا بإنشاء مركبة فضائية للتحليق إلى القمر ونظام هبوط مأهول من محطة مدارية سيتم تصنيعها لهذا الهدف ووضعها في مدار القمر.