روسيا تأمل عدم تأثر توقيع الاتفاقية بين أمريكا و"طالبان" بالأزمة السياسية في أفغانستان

أعلن الممثل الخاص للرئيس الروسي في شؤون أفغانستان، زامير كابولوف، أن روسيا تأمل ألا تؤدي الأزمة في أفغانستان حول الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية إلى تعطيل توقيع الاتفاقية بين الولايات المتحدة وحركة "طالبان".

وقال كابولوف لوكالة "سبوتنيك" معلقًا على الوضع بأفغانستان في الأيام الأخيرة: "سيكون لهذا تأثير سلبي، لكنني آمل ألا تعيق التوقيع".

وأكد الدبلوماسي أنه بعد توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة، ينبغي لجميع القوات الأفغانية أن تبدأ حوارًا حول التسوية في البلاد.

وأضاف أن المسألة "تتعلق بجميع الممثلين الأفغان، وهذه المرحلة مهمة بالنسبة لنا، لهذا نحتاجها ومن المهم التوقيع على اتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان".

وتابع "العمل الحقيقي سيبدأ بعد (التوقيع)".

يشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أصدر، في وقت سابق، بيانًا بأن الولايات المتحدة تستعد لتوقيع اتفاق مع حركة "طالبان" في 29 فبراير في قطر.