شويغو يناقش مع نظيره التركي في مكالمة هاتفية استقرار الوضع في إدلب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ناقش خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي حلوسي أكار استقرار الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية "تمت مناقشة قضايا استقرار الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب، خلال اتصال هاتفي".

وأضاف البيان "كما تم تبادل الآراء حول الوضع في سوريا".

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في وقت سابق، أن تطورات الوضع على الأرض في سوريا خطيرة وأن الوضع في إدلب من الممكن أن يؤدي إلى عواقب لا يمكن التنبؤ بها.

هذا وتأزم الوضع في إدلب، يوم الخميس، حيث نفذ مسلحون مدعومون من تركيا، وبغطاء من المدفعية التركية، هجوما على مواقع الجيش السوري، استطاعوا خلاله خرق خطوط دفاعه على مسار قميناس - النيرب.

وقامت مقاتلات "سو 24" الروسية بتدمير دبابة و6 مدرعات و5 عربات رباعية الدفع تابعة لمسلحين اقتحموا مواقع للجيش السوري في محافظة إدلب السورية. وفقا لوزارة الدفاع الروسية، ما سمح للجيش السوري بصد الهجوم وإيقاع خسائر بالمهاجمين.