أعلن الملحق الصحفي بالسفارة الروسية، يفغيني نيناشكين، عن اختفاء طفلة روسية في المكسيك، مشيرا إلى أنها كانت تقطن مع والدتها في مدينة غوادالاخارا.

وقال نيناشكين لوكالة "سبوتنيك":"كانت تعيش الطفلة مع والدتها في غوادالاخارا"، مضيفا أن القنصل على اتصال بمكتب المدعي العام وأم الفتاة.

وبدوره، أبلغ القنصل الروسي، أندريه ترويانوفسكي، وكالة "سبوتنيك" أن مكتب المدعي العام يجري عملية بحث عن الطفلة المفقودة.

وفقًا لمكتب المدعي العام لولاية خاليسكو، اختفت ليليانا البالغة من العمر 15 عاما في 17 فبراير الجاري.