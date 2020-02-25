موسكو تحتل المرتبة الـ16 في تصنيف العواصم بنقاوة الهواء

أفاد تقرير شركة "إي كيو اير" السويسرية، اليوم الثلاثاء، بأن موسكو دخلت في تصنيف العواصم التي تتمتع بأعلى مستويات نقاوة الهواء في العالم.

موسكو - سبوتنيك. وبحسب التقرير، تحتل موسكو المرتبة 16 في قائمة تتألف من 85 عاصمة. وتحتل المرتبة الأولى عاصمة جزر باهاما (ناساو)، ثم ريكيافيك، تالين، هلسكني وستوكهولم.

وتتفوق موسكو بحسب هذا التصنيف على مدن مثل دبلن، أمستردام، لندن، براغ، فيينا، روما، كييف وغيرها، وجاءت مدينة نيودلهي في المرتبة الأخيرة.

وفي تصنيف سابق احتلت العاصمة الروسية موسكو المرتبة السادسة في قائمة المدن الأفضل للعيش في العالم.