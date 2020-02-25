رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة يرحب بتعيين الفالح وزيرا للاستثمار في السعودية

أعلن رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، كيريل دميترييف، عن ترحيبه بإنشاء وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية، وبتعيين وزير الطاقة السعودي السابق، خالد الفالح، وزيرا لها.

قال دميترييف اليوم بهذا الصدد، وفقا للبيان الذي حصلت وكالة " سبوتنيك" على نسخة منه: "يرحب صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي بإنشاء وزارة جديدة، وهي وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية، وأيضا بتعيين خالد الفالح وزيرها. نعتقد أن إنشاء وزارة جديدة سيساعد روسيا والمملكة السعودية في تحقيق أهداف زيادة الاستثمارات المتبادلة، التي تم وضعها خلال زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين إلى المملكة في عام 2019".

وأضاف دميترييف أنه يعول على "إجراء عمل مشترك مع سيد الوزير الفالح والوزارة الجديدة لتنفيذ مشروعات جديدة في قطاعات اقتصادية مختلفة ابتداء من تطوير الذكاء الاصطناعي وحتى الطاقة"، مضيفا أن هذه المشروعات ستصب في مصلحة البلدين.

في سياق متصل أشار دميترييف إلى ترحيبه بتعيين ماجد القصبي قائما بأعمال وزير الإعلام، مشيرا إلى أن خبرة القصبي في العلاقات الاقتصادية الدولية مهمة للغاية لتدعم بشكل إيجابي الاصلاحات الاقتصادية الضخمة التي تقوم بها المملكة في إطار "رؤية - 2030".

هذا وأمر، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بتعيين المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزيرًا للاستثمار، وأحمد بن عقيل الخطيب وزيرًا للسياحة.

#أمر_ملكي: يعين معالي المهندس / خالد بن عبدالعزيز الفالح وزيرًا للاستثمار.#واس — واس الأخبار الملكية (@spagov) February 25, 2020

وأمر الملك السعودي بتكليف ماجد بن عبد الله بن حمد الحقيل وزير الإسكان بالقيام بعمل وزير الشؤون البلدية والقروية بالإضافة إلى عمله.

وكذلك أمر الملك سلمان بتعين الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل آل سعود وزيرًا للرياضة.

ومن بين أوامر الملك سلمان اليوم، إعفاء تركي بن عبد الله الشبانة وزير الإعلام من منصبه، وتكليف ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة بالقيام بعمل وزير الإعلام بالإضافة إلى عمله.