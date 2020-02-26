اهتمام دولي بأحدث مدرعة روسية... استعدادات لتصديرها

من بين الآليات العسكرية المدرعة التي صنعتها روسيا في الفترة الأخيرة مدرعة "بوميرانغ".

وكشف صانعها لوكالة إعلام "سبوتنيك" أنهم يستعدون لتسليم مدرعات "بوميرانغ" إلى جهات خارجية حين قال إنهم قدموا طلبا إلى الحكومة للسماح بتصدير مدرعات "بوميرانغ".

وأكد ألكسندر كراسوفيتسكي، المدير العام للشركة الصناعية العسكرية (فوينو بروميشلينايا كومبانيا)، أنهم تلقوا طلبات كثيرة من الأجانب الراغبين في الحصول على مدرعات "بوميرانغ".

وخصصت مدرعة "بوميرانغ" لنقل الجنود. وكان قائد القوات البرية الروسية الجنرال أوليغ ساليوكوف، قد قال إن مدرعة "بوميرانغ" تجاري مركبة المشاة القتالية ذات العجلات في قوة النيران.

وكان مدير عام الشركة الصناعة العسكرية قد أخبر الصحفيين أن مدرعة "بوميرانغ" ستكون محصنة ضد أسلحة الدقة العالية، ويمكن التحكم فيها عن بعد.