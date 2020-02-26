لم يتمكن رجال السياسة ممن لهم مشاعر عدائية غير مبررة تجاه روسيا من فرض رؤيتهم المشوهة للحرب العالمية الثانية على عامة الشعب البولندي.

فقد أظهر استطلاع للرأي أجرته شركة IFOP الفرنسية بالاشتراك مع وكالة إعلام "سبوتنيك"، أن ثلثي سكان بولندا ممتنون للجنود الروس الذين حرروا بولندا من الاحتلال الفاشي خلال الحرب العالمية الثانية.

وعلقت مارغاريتا سيمونيان، رئيسة تحرير وكالة "روسيا سيغودنيا" التي تتبع لها وكالة "سبوتنيك"، على النتائج التي أشار إليها استطلاع رأي البولنديين، فقالت: "لا تصدقوا ما يقوله السياسيون البولنديون!".

وحاول قادة بولندا في الأشهر الأخيرة، وبولندا عضو في حلف شمال الأطلسي حاليًا، أن يعيدوا كتابة تاريخ الحرب العالمية الثانية، مركزين على تشويه دور روسيا والجمهوريات السوفيتية المتحدة الأخرى في تحرير الشرق الأوروبي من الاحتلال الفاشي. وذهب بعضهم إلى إلقاء بعض المسؤولية عن بدء الحرب العالمية الثانية على عاتق الاتحاد السوفيتي وهو كذب مفضوح.