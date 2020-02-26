الطائرات المدنية التي تنتهك أجواء روسيا ستسقط في حال عدم وجود ركاب على متنها

أشارت القواعد الجديدة لاستعمال القوات المسلحة الروسية للأسلحة عند حراستها لحدود البلاد، إلى أنه يحق لها إسقاط الطائرات المدنية التي انتهكت المجال الجوي لروسيا، فقط في حالات استثنائية، وفي حال عدم وجود ركاب أو رهائن على متنها.

موسكو - سبوتنيك. وهذه القواعد الجديدة أقرتها الحكومة ونشرت على البوابة الرسمية للوثائق القانونية.

وجاء في القرار: "إذا رفضت الطائرات المخالفة تنفيذ الأوامر عبر الأثير أو الإشارات المرئية والهبوط أو رفضت الطاعة دون توضيح الأسباب، عندها يتم استخدام الأسلحة والمعدات العسكرية ... إذا كانت هناك معلومات حول عدم وجود ركاب على متن الطائرة المخالفة".