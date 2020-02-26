هيئة روسية: إمكانية نقل فيروس كورونا إلى روسيا في ازدياد

صرحت رئيسة الهيئة الفيدرالية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك "روس بوتريب نادزور"، آنا بوبوفا، اليوم الأربعاء، بأن احتمال نقل فيروس كورونا إلى روسيا يزداد.

موسكو - سبوتنيك. وقالت بوبوفا للصحفيين: "من الواضح تماماً، أنه يجب علينا الاعتراف اليوم بأن إمكانية نقل [فيروس كورونا] [إلى روسيا]، تزداد بالتأكيد".

ولفتت بوبوفا إلى أن عدد البلدان التي تعاني من عدوى فيروس كورونا في ازدياد، ومن الأفضل عدم التخطيط لرحلة إلى الخارج إذا لم تكن هناك حاجة ملحة.

وأعلنت الهيئة الفيدرالية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك "روس بوتريب نادزور"، في وقت سابق من اليوم، عن تعزيز نظام التعقيم في الأماكن المزدحمة، مثل المطاعم العامة ومراكز التسوق والمؤسسات التعليمية والاجتماعية وتوفير إمدادات كافية للأقنعة.

وفي ذات السياق، أعلنت السلطات الصينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، إلى 2715 شخصا والإصابات تجاوزت 78 ألف حالة، مشيرة إلى شفاء 27 ألف و232 شخصاً، بعد علاجهم.

ويواصل الفيروس تفشّيه، إذ بات منتشراً خارج الصين في أكثر من ثلاثين دولة، تسبّب فيها بعشرات الوفيات وأكثر من 2500 إصابة.