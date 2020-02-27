شبيه بوتين... هل هو موجود؟

وقال الرئيس بوتين في رد له على سؤال صحفي إنه تلقى في بداية الألفية الثالثة اقتراحا يدعو إلى استخدام شبيه له لأسباب أمنية.

ووفقا للاقتراح الذي تلقاه الرئيس بوتين في وقت واجهت روسيا فيه ظاهرة الإرهاب، كان يجب أن يظهر شبيه بوتين في أماكن قد يتعرض رئيس الدولة فيها لخطر.

وصرح بوتين أنه رفض الاقتراح، وأكد أنه لم يلجأ إلى خدمات أي شبيه له.

جدير بالذكر أن إحدى المواطنات من سكان مقاطعة كوستروما سألت الرئيس بوتين في 24 ديسمبر/كانون الأول 2001، إذا كان له شبيه. وقال بوتين إن لا شبيه له.

وفي أغسطس/آب 2009، طرحت إحدى المواطنات من سكان مدينة سوتشي نفس السؤال على الرئيس بوتين عندما رأته على شاطئ البحر، مرجحة أن يكون من تراه شبيه بوتين.

وكان رئيس جهاز الأمن الرئاسي، يفغيني موروف، قد نفى في أغسطس/آب 2000، صحة الإشاعات التي تحدثت عن وجود شبيه للرئيس بوتين.