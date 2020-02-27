الوكالة الروسية للسياحة توصي بوقف بيع الرحلات إلى إيطاليا وإيران وكوريا

أوصت الوكالة الفيدرالية الروسية "روس توريزم" بأن يتم التوقف عن بيع الرحلات إلى إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية، حسب موقع الوكالة.

وترتبط التوصية بتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في هذه البلدان.

وأكدت الوكالة الفيدرالية للسياحة أن المسافرين سيكونون قادرين على طلب استرداد كامل المبلغ في حالة إلغاء الخدمة المشتراة. كما أوصت السائحين الموجودين في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية باتباع نصيحة هيئة حماية المستهلك الروسية "روس بوتريب نادزور" وعدم مغادرة أراضي المجمعات الفندقية (أو أماكن الإقامة الأخرى)، إذا لم تكن المغادرة للذهاب إلى المطار.

وكانت قد نصحت وزارة الخارجية الروسية، يوم أمس، الروس بالامتناع عن السفر إلى البلدان المذكورة أعلاه.

في اليوم نفسه، أعلنت تاتيانا غوليكوفا، نائبة رئيس الوزراء، أن روسيا ستعلق إصدار التأشيرات للمواطنين الإيرانيين في 28 فبراير/شباط، وسيتم فرض قيود على الحركة الجوية مع كوريا الجنوبية في 1 مارس/آذار.