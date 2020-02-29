الروس يتراجعون عن الذهاب إلى تركيا

بدأ الروس يرفضون الذهاب إلى تركيا في رحلات سياحية.

وكشفت مسؤولة في قطاع السياحة في روسيا لوسائل الإعلام أن مبيعات تذاكر الرحلات إلى تركيا انخفضت في اليومين الماضيين.

وقالت ناتاليا أوسيبوفا، مديرة ائتلاف شركات السياحة بالوكالة، إن الإقبال على شراء التذاكر كان مستقرا قبل ذلك. وفي اليومين الأخيرين تباطأت وتيرة بيع تذاكر الرحلات.

والسبب وراء انخفاض مبيعات التذاكر ليس معروفا. وقد يكون السبب، برأي مسؤولة قطاع السياحة، احتدام الأزمة بين تركيا وسوريا أو استشراء "كورونا".

وأشارت مديرة ائتلاف شركات السياحة الروسية إلى أن وتيرة بيع تذاكر الرحلات تباطأت "في جميع الاتجاهات وليس تركيا وحدها".