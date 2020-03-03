الخارجية الروسية: لقاء أمني روسي أمريكي على مستوى الخبراء في فيينا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، أوليغ سيرومولوتوف، أن روسيا والولايات المتحدة ستعقدان لقاء على مستوى الخبراء، بشأن الأمن، في العاصمة النمساوية فيينا.

فيينا-سبوتنيك. قال سيرومولوتوف لوكالة "سبوتنيك": "أعتقد أنه سيتم في المستقبل القريب تحديد موعد لقاء الخبراء. سيعقد هنا في فيينا. ستلتقي الأجهزة الأمنية، ووكالات إنفاذ القانون، ومجالس الأمن".

كما تحدث سيرومولوتوف عن "الجيب الإرهابي" الموجود في إدلب السورية ووصفه بغير المقبول.

قائلا: "الكل يدرك أن الجيب الإرهابي الموجود هناك غير مقبول".

وأضاف: "في الصحافة تظهر تقارير إعلامية أن هيئة "تحرير الشام" (المحظورة في روسيا) هي، في الحقيقة ليست جماعة إرهابية، بل معارضة تحارب بشار الأسد. وقد بدأوا بذلك منذ فترة طويلة، وهو ما يعتبر خطوة أخرى لتبرير الإرهاب والجماعات الإرهابية".

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت سابق، أن لقاءات الولايات المتحدة وروسيا بشأن مكافحة الإرهاب ستصبح سنوية، وستستمر على مستوى الخبراء، في المستقبل القريب.