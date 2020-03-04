الكرملين: بوتين وأردوغان سيناقشان العواقب الوخيمة لأزمة إدلب والإجراءات اللازمة لوقفها

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان سيناقشان العواقب الوخيمة لأزمة إدلب والإجراءات المناسبة لوقف هذه الأزمة.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين "من المخطط مناقشة أزمة إدلب السورية مع الرئيس أردوغان".

وأضاف بيسكوف قائلا: "من المتوقع أن نتوصل إلى فهم مشترك لما سبق هذه الأزمة وأسباب هذه الأزمة والآثار الضارة لهذه الأزمة المستفحلة في الأيام الأخيرة".

وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، أن تركيا لم تتمكن من الوفاء بالعديد من الالتزامات الرئيسية لحل المشاكل المحيطة بإدلب السورية. على وجه الخصوص، لم تقم بفصل المعارضة المسلحة، المستعدة للحوار مع الحكومة في إطار العملية السياسية، عن الإرهابيين.

وكان الرئيسان، الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، قد توصلا في 17 من أيلول/ سبتمبر 2018، خلال قمة عقدت في سوتشي، إلى اتفاق لإقامة منطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب بحلول 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، بعمق 15-20 كم، مع انسحاب المسلحين المتطرفين من هناك، بما فيهم مسلحي "جبهة النصرة" (الإرهابية المحظورة في روسيا وعدد كبير من الدول).