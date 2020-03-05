ذو أعصاب باردة  يقود مقاتلات "ميغ"

وتقوم الآلية بمراقبة الأعباء التي تواجه الطائرة حين تخوض المعركة الجوية، وتفعل ما يلزم لتجنيب الطائرة الحمل الزائد عليه بدون مشاركة الطيار، وهو ما يتيح للطيار أن يواصل التركيز على المعركة غير عابئ بتجنب الحمل الزائد على طائرته.

وعلق الطيار العسكري الجنرال فلاديمير بوبوف على إبداع الآلية الذكية لحماية الطائرات من الحمل الزائد، فقال لراديو "سبوتنيك" إن إبداع هذه الآلية يمثل خطوة إلى الأمام نحو تبسيط عمل الطيار.

وأشار الجنرال بوبوف إلى أن ما اخترعه مهندسو شركة "ميغ" سيساعد على عدم تجاوز النقطة الحرجة التي قد تبدأ بعدها هاوية الانهيار، أي أن الآلية المبتكرة تمثل طيارا مساعدا يتمتع بأعصاب باردة دائما.