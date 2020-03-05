البحرية الروسية تنقل طائرة نادرة إلى البحر الأسود

وطارت طائرة "تو-142" إلى القرم لتشارك في مناورات عسكرية جوية إلى جانب طائرات تابعة لأسطول البحر الأسود من طراز "سو-30إس إم" و"سو-24إم" وطائرة الصهريج "إيل-78".

ومن الجدير ذكره أن طائرات "تو-142"، التي تتلخص وظيفتها الأساسية في مكافحة غواصات العدو، قلما تظهر في القرم. وتقوم هذه الطائرات، عادة، بالرحلات فوق بحري بارنتس والنرويج. ويشار إلى أن بمقدور طائرة "تو-142" أن تقوم بمهمتها فوق البحر الأسود والبحر المتوسط على حد سواء.