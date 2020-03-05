الحرب الوطنية العظمى... كيف دحرت روسيا الغزاة

اضطرت روسيا إلى خوض الحرب العالمية الثانية لدحر قوات ألمانيا النازية وحلفائها التي اعتدت على روسيا وغيرها من الجمهوريات السوفيتية المتحدة في 22/6/1941.

البداية

وبالنسبة لروسيا بدأت في ذلك اليوم الحرب الوطنية الكبرى. وضمت جحافل الغزاة 5 ملايين جندي و3712 دبابة و4950 طائرة حربية.

واستغل الغزاة هجومهم المباغت ليتمكنوا من احتلال أجزاء كبيرة من أراضي الاتحاد السوفيتي في شطره الأوروبي والوصول إلى مشارف العاصمة موسكو.

معركة موسكو

وكانت خطة الغزاة سحق الجيش الأحمر، جيش روسيا وغيرها من الجمهوريات السوفيتية المتحدة، في أسرع وقت قبل حلول الشتاء. إلا أن الجيش الأحمر تمكن من إبطاء وتيرة العدوان وإلحاق هزيمة موجعة بالغزاة خلال معركة الدفاع عن موسكو التي بدأت في 30/9/1941 واستمرت حتى 20/4/1942 عندما وجد الغزاة أنفسهم على بعد 100 إلى 350 كيلومترا من موسكو.

© Sputnik . الحرب الوطنية الكبرى (1941 - 1945). معركة موسكو

معركة ستالينغراد

وظل الغزاة، مع ذلك، أقوياء قادرين على تنفيذ الهجمات. وأصبح هدف هجومهم في عام 1942 مدينة ستالينغراد على نهر الفولغا. وكانت خطتهم الاستيلاء على هذه المدينة وفصل شمال الاتحاد السوفيتي عن جنوبه. لكنهم لم يتمكنوا من تحقيق هدفهم خلال معركة ستالينغراد التي استمرت منذ 17/7/1942 حتى 2/2/1943، حين تم دحر قوات غازية ضمت 330 ألف جندي بعد أن فرض الجيش الأحمر حصارا عليهم.

ودشنت معركة ستالينغراد مرحلة جديدة من الحرب الوطنية العظمى تختص بطرد الغزاة.

© Sputnik . Maks Alpert الحرب الوطنية الكبرى (1941 - 1945). معركة ستالينغراد

معركة كورسك

وحاول الغزاة استرداد زمام المبادرة من خلال معركة دارت قرب مدينة كورسك الروسية. وبدأت معركة كورسك في 5/7/1943 وانتهت في 23/8/1943 عندما انتقل زمام المبادرة إلى الجيش الأحمر. وبلغت خسائر الغزاة 500 ألف قتيل و1500 دبابة مدمرة.

تحرير أوكرانيا

وسارت القوات الروسية السوفيتية بعد كسب معركة كورسك إلى جمهورية أوكرانيا، وطردت الغزاة منها بحلول ربيع 1944. وفي نفس الوقت تم دحر الغزاة في ريف مدينة لينينغراد (سان بطرسبورغ حاليًا). وبعد ذلك لم يعد لأكثر من 170 فرقة معتدية وجود.

تحرير بيلاروسيا

وفي 23/6/1944 بدأ الجيش الأحمر عملية تحرير جمهورية بيلاروسيا السوفيتية. وتم تحقيق هذا الهدف في 29/8/1944 بعد دحر 80 فرقة معتدية.

النهاية

ومهدت انتصارات الجيش الروسي السوفيتي لبدء حلفاء الاتحاد السوفيتي هجومهم على ألمانيا في 6/6/1944. وحرروا العاصمة الفرنسية باريس في أغسطس/آب 1944.

وبعد تحرير فرنسا من الاحتلال الألماني تم طرد القوات الألمانية من إيطاليا وبلجيكا. وخرجت دول تابعة لألمانيا النازية (رومانيا وبلغاريا وفنلندا والمجر) من الحرب. وحررت القوات الروسية السوفيتية بولندا ودخلت العاصمة اليوغسلافية بلغراد.

وفي يناير/كانون الثاني 1945 وصلت القوات الروسية السوفيتية إلى مشارف العاصمة الألمانية برلين. وفي أبريل/نيسان بدأت القوات الروسية هجوما على برلين، وفتحتها في 2 مايو/أيار. وفي 9 مايو/أيار دخلت القوات الروسية السوفيتية مدينة براغ. وأعلنت القيادة الألمانية استسلامها.