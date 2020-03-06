تمرين مثير... طائرات النقل تلقي قنابل

قامت طائرات تابعة لسلاح الجو الروسي من طراز "إيل-76إم دي" بإجراء تمارين فريدة من نوعها.

فقد قامت هذه الطائرات، وهي طائرات نقل، بإلقاء القنابل ونفذت رماية بالذخيرة الحية بالمدافع الخاصة بالطائرات.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، التي نشرت فيديو هذه التمارين، إن الطائرات ألقت "قنابل نهارية وقنابل ليلية مضيئة". وبعد إلقاء القنابل أطلقت الطائرات نار مدافعها على أهداف تمثل آليات عسكرية مدرعة. وكان موقع تنفيذ الرماية في ميدان الرماية "كوشالينو" الواقع في مقاطعة تفير.

وألقت الطائرات القنابل من ارتفاع 4000 متر، بينما أطلقت مدافعها النار من ارتفاع 400 متر.