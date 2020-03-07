بوتين يتحدث عن مصيره بعد إكمال ولايته

وقال بوتين خلال لقائه بممثلي المجتمع المدني في مدينة إيفانوفو، في الإشارة إلى احتمال بقائه في قمة السلطة من خلال تولي رئاسة مجلس الدولة بعد أن يترك منصبه كرئيس للدولة عندما تنتهي مدة ولايته، إنه يرفض ذلك.

ويرفض بوتين تولي هذا المنصب بعد إكمال ولايته لأنه يخشى أن يؤدي ذلك إلى ازدواجية السلطة، وتصبح روسيا بالتالي في وضع مضر بها. وقال بوتين:

إنه وضع مهلك يضر بروسيا.

وأكد أنه يرفض قبول أي صيغة "تدمر البلاد" لكي يحتفظ بصلاحياته السلطوية.

ويرفض بوتين في الوقت نفسه إلغاء تحديد فترة عمل رئيس الدولة.