لأول مرة روسيا تصدر مدرعة "أورال" إلى الخارج

أعلن صانع مدرعة "في بي كا-أورال"، وهي مدرعة روسية جديدة، عن تصديرها إلى الخارج.

وأخبر ألكسندر كراسوفيتسكي، المدير العام للشركة الصناعة العسكرية المصنعة للآليات المدرعة، وكالة "سبوتنيك" أنهم لا يزالون يختبرون مدرعة "في بي كا-أورال"، وتلقوا، مع ذلك، طلبات عليها من جهات محلية وخارجية، وقد استجابوا لأحدها.

وأوضح أنه تم تصدير إحدى مدرعات "في بي كا-أورال" إلى الخارج.

وتزن مدرعة "في بي كا-أورال" 14.5 طن وتتسع لـ12 شخصا. وتقدّر قوة محركها بـ360 قوة حصانية. وتستطيع هذه السيارة المدرعة أن تسير بسرعة 100 كيلومتر في الساعة. وتم تحصينها ضد الألغام وهي تستطيع مقاومة عبوة ناسفة تعادل قوتها التدميرية قوة 7 كيلوغرامات من مادة التروتيل.

وتم تغيير حجم السيارة التي تم تصديرها إلى الخارج لتتسع لـ8 أشخاص بمشيئة مَن طلبها .