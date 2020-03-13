الدفاع الجوي الروسي يختبر ما يحاكي طائرات المجموعات المسلحة في سوريا

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أن الجهاز المسمى "أديوتانت" يحاكي وسائل الهجوم الجوي الحديثة بما فيها الصواريخ والطائرات المسيرة المماثلة لما تستخدمه المجموعات المسلحة غير الشرعية في سوريا.

ويحتوي الجهاز على خمسة أنواع من وسائل الهجوم الجوي التي تُستخدم كأهداف تتدرب قوات الدفاع الجوي على تدميرها.

ويجري اختبار "أديوتانت" في ميدان الرماية "كابوستين يار" في مقاطعة أستراخان.