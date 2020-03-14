مبعوث المخابرات الروسية يضع البيت الأبيض تحت مراقبته

كشف أحد رجال المخابرات الروسية القدامى أنه تمكن من الحصول على معلومات سرية كثيرة عن نشاطات الإدارة الأمريكية في سبعينات القرن الماضي.

وقال يوري شيفتشينكو في تصريحات صحفية أدلى بها في بداية شهر مارس/آذار 2020 إنه كان يجب عليه أن يضع مكتب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية تحت مراقبته.

وتمكن مبعوث المخابرات الروسية من تحقيق المهمة المطروحة عليه، حيث "وضع الإدارة الأمريكية تحت مراقبته" بعد أن حصل على حوالي 300 ملف تحوي معلومات محاطة بالسرية الشديدة.

وكان شيفتشينكو يذهب إلى الولايات المتحدة ودول أخرى في رحلات استخبارية منتظمة منذ عام 1969 حتى عام 2001.