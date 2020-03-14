"الصنوبرة الصاروخية" سلاح متقدم مضاد للطائرات

وأطلق على منظومة الصواريخ الجديدة التي توكل إليها مهمة حماية وحدات الجيش في ميدان القتال من الهجوم الجوي، اسم "سوسنا" (هذه الكلمة الروسية تعني الصنوبرة).

وتعد "سوسنا" بديلا متقدما لمنظومة صواريخ "ستريلا 10" التي يتسلح بها الجيش الروسي وجيوش دول أخرى حاليًا، ويستطيع صاروخ "سوسنا" إصابة الهدف على بعد 10 كيلومترات وعلى ارتفاع 5 كيلومترات في حين يبلغ مدى صاروخ "ستريلا 10" 5 كيلومترات أفقيا و3.5 كيلومتر عموديًا، وتحمل منظومة "سوسنا" 12 صاروخا بينما توضع 4 صواريخ فقط على منصة الصواريخ الخاصة بمنظومة "ستريلا 10".

© Sputnik . Vitaliy Timkiv منظومة "ستريلا 10" الصاروخية المضادة لأهداف جوية

وتستطيع منظومة "سوسنا" اكتشاف الطائرات المعادية في أي وقت من النهار والليل، وبمقدورها مكافحة مختلف أنواع الطائرات بما فيها الطائرات المسيرة، والمروحيات.

ويمكن تركيب منظومة "سوسنا" في مختلف الآليات العسكرية المدرعة المتوفرة حاليًا مثل "بي تي إر 80" و"بي إم بي 3"، والمستقبلية وفقا لإفادة وكالة أنباء "فيستنيك موردوفيا" الروسية.