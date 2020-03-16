الرئيس البيلاروسي يؤكد نيته بحث مسألة إغلاق روسيا للحدود مع الرئيس بوتين

أكد الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الإثنين، أنه سيبحث مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، مسألة إغلاق روسيا للحدود مع بلاده.

مينسك - سبوتنيك. ونقلت وكالة "بيلتا" عن لوكاشينكو، قوله: "كيف يمكن اتخاذ مثل هذه القرارات؟ ووضعنا أمام الأمر الواقع، دون استشارة. هذا غير مفهوم بالنسبة لي، والشيء الأكثر إثارة للاهتمام هو أنه إذا قمت بإغلاق الحدود، فهذا حسب فهمي، ليس من صلاحية الحكومة، وإنما رئيس البلاد من ينبغي أن يتخذ هذا القرار".

وأضاف الرئيس البيلاروسي بأنه لم يتصل بعد بالرئيس الروسي، ولكن تم التخطيط لإجراء محادثة هاتفية بين الرئيسين.

هذا وأعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، اليوم الإثنين، أن بلاده قررت إغلاق الحدود مع بيلاروس بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.

ونشرت وزارة الإعلام البيلاروسية، نهاية الشهر الماضي، على موقعها الإلكتروني نداء إلى ممثلي وسائل الإعلام وموارد الإنترنت والمدونين، حيث طلبت منهم عدم تصعيد الموقف فيما يتعلق بالحالة الأولى لفيروس كورونا المستجد في الجمهورية.

وكانت وزارة الصحة البيلاروسية أعلنت قبل يوم من مناشدة وزارة الإعلام، عن ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد لدى طالب إيراني قادم على متن رحلة من العاصمة الأذربيجانية باكو.