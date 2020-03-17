تدريبات روسية لتأمين حماية المجال الجوي للطريق البحري الشمالي

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان للمكتب الصحفي للأسطول الشمالي الروسي:"أجرت الطواقم القتالية لمنظومة صواريخ " إس- 400 " (تريومف) التابعة لفوج صواريخ الدفاع الجوي للأسطول الشمالي المتمركز في أرخيبل "نوفايا زيمليا" (الأرض الجديدة) في المحيط المتجمد الشمالي، تدريبات لحماية المجال الجوي للطريق البحري الشمالي والدفاع عنه في منطقة مسؤوليتهم، وذلك بالتعاون مع وحدات قوات الهندسة الراديوية التي قامت بمهام الاستطلاع الراداري للمجال الجوي".

وقال متحدث باسم الأسطول الشمالي إنه تم من خلال محاكاة سيناريو انتهاك عدو وهمي للحدود الجوية، تدمير الأهداف المعادية بواسطة قاذفات "سو-24" ومقاتلات من طراز "ميغ-31بي إم" الاعتراضية التابعة للقوات الجوية والدفاع الجوي للأسطول الشمالي.

منظومة الدفاع الصاروخي "إس 400" مصممة لإصابة الأهداف الديناميكية الجوية ( طائرات سلاح الجو التكتيكية والاستراتيجية، مصادر التشويش من طراز " أواكس" والصواريخ المجنحة)، بما في ذلك المنفذة مع استخدام تقنية " ستيلز" على مسافة حوالي 400 كم، وكذلك الصواريخ الباليستية، والأهداف ما فوق الصوتية وغيرها من وسائط الهجوم الجوي الحديثة والمستقبلية.