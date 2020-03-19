ميشوستين يجري تعديلات على الرحلات الجوية بين موسكو والإمارات

أجرى رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، اليوم، تعديلات إضافية على فرض قيود مؤقتة على الرحلات الجوية إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة.

ووفقا للموقع الالكتروني لمجلس الوزراء: "اعتبارًا من 20 مارس، ستبقى الرحلات الجوية بين موسكو ودبي بدلاً من أبوظبي".

وتابع البيان: "صدرت تعليمات إلى وزارة النقل الروسية ووكالة النقل الجوي الفيدرالية بتعديل جزئي في مرسوم حكومة روسيا الاتحادية بتاريخ 18 آذار/ مارس 2020 المتضمن إدخال تعديلات مؤقتة على الرحلات الجوية بين روسيا وعدد من الدول".

وأضاف البيان: "من الساعة 00:00 يوم 20 مارس 2020 بتوقيت موسكوسيتم تعليق الرحلات الجوية المتوجهة من روسيا الاتحادية إلى الإمارات العربية المتحدة وفي الاتجاه المعاكس باستثناء الرحلات الجوية المنتظمة بين موسكو ودبي والعكس، عبر مطار شيريميتيفو الدولي".

كما جاء في القرار الذي صدر يوم أمس أن رحلات الطيران العارض (شارتر) تخضع أيضًا للاستثناءات شريطة نقل مواطني الدول المذكورة ومواطني الدول الأخرى إلى الدول المشار إليها ونقل المواطنين الروس إلى روسيا الاتحادية.