روسيا تعلن شفاء 9 أشخاص من فيروس كورونا

نقل الموقع الرسمي لمراقبة إصابات فيروس كورونا في روسيا، اليوم الجمعة، أن 4 أشخاص آخرين قد تعافوا من الفيروس ليبلغ عدد المتعافين 9 أشخاص.

وجاء في منشور الموقع، "9 أشخاص تعافوا من فيروس كورونا في روسيا".

وبذلك شملت عدد الإصابات خلال 24 ساعة الأخيرة في روسيا 52 شخصا ليصل مجموع عدد المصابين إلى 199 شخصا.

وأعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك "روس بوتريب نادزور"، اليوم الجمعة، بدء اختبار لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

هذا وقالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم، قد تجاوز 209 آلاف ووفاة أكثر من 8.7 ألف شخص.