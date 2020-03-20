بوتين يناقش مع مجلس الأمن الروسي عمل الهياكل التنسيقية لمواجهة كورونا وتطوير لقاح

أعلن الناطق الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ناقش اليوم مع مجلس الأمن الروسي عمل الهياكل التنسيقية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك جهود تطوير لقاح مناسب.

موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث الروسي للصحفيين، اليوم الجمعة:

"تم تبادل وجهات النظر حول الوضع الاجتماعي والاقتصادي الحالي في البلاد، بما في ذلك مسألة استقرار الاقتصاد في ظل ظروف الاضطرابات القوية والأزمات في الأسواق الدولية".

وأضاف بيسكوف: "كما تمت مناقشة عمل الهياكل التنسيقية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بما في ذلك الجهود المبذولة لتطوير لقاح مناسب. وأبلغ الرئيس خلال الاجتماع عن اتصالاته الهاتفية الدولية هذا الأسبوع".

وكشفت روسيا عن 199 حالة إصابة بالفيروس حتى الآن، وهو رقم يقل عن الكثير من البلدان الأوروبية الأخرى. لكن الإصابات ارتفعت بشكل حاد في الأيام الأخيرة وتوفي شخص مصاب بالفيروس.

وقال بيسكوف للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف عندما سئل عما إذا كان بوتين خضع لاختبار فيروس كورونا: "الحمد لله... إنه يشعر دائما بأنه في أفضل حال".