روسيا تسجل 53 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلن مقر عمليات مكافحة انتشار عدوى الفيروس التاجي، اليوم السبت، تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 18 منطقة في روسيا خلال 24 ساعة، حيث ارتفع عدد المصابين إلى 306.

وجاء في بيان للمقر " تم تسجيل 53 حالة إصابة بالفيروس التاجي في 18 منطقة خلال الـ24 ساعة الماضية".

ووفقا للمقر، تم تسجيل 17 إصابة في ضواحي موسكو، و6 في موسكو و5 في تتارستان و4 في منطقة نيجني نوفغورود، وثلاثة في منطقة سفيردلوفسك وحالتين في كل من تولا وكالينينغراد وسان بطرسبرغ وكذلك في قبردينو - بلقاريا وإقليم كراسنودار.

وسجلت حالة واحدة في مناطق ريازان وكورغان وتشيليابينسك، وكذلك مناطق ستافروبول وكراسنويارسك وخاباروفسك وشبه جزيرة القرم ومنطقة خانتي مانسي المستقلة.

وقد ثبت حسب البيان أن المواطنين زاروا بلدانا تأثرت بعدوى فيروس "كورونا" خلال الأسبوعين الماضيين. وتم وضع جميع المصابين في جناح الأمراض المعدية في المستشفيات. ويتم تأكيد النتائج في الوقت المناسب.

وأشار البيان إلى أنه تم تحديد دائرة الأشخاص الذين تواصلوا معهم على الأراضي الروسية، والعمل جار لوضعهم تحت الإشراف الطبي. يتم إجراء الفحص المختبري.

ووفقا للمقر، فإنه خلال اليوم الماضي تماثل أربعة أشخاص للشفاء من الفيروس ثلاثة منهم في موسكو وواحد في ضواحيها.

وبهذا ترتفع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد على الأراضي الروسية حتى الآن إلى 306 حالة.