مقاتلات "سو 35 إس" ترافق طائرة شويغو خلال رحلته إلى سوريا

رافقت طائرات سلاح الجو الروسي من طراز "سو 35 إس" طائرة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، خلال رحلته إلى سوريا، اليوم الاثنين.

وجاء في البيان الصادر عن وزارة الدفاع الروسية: "قامت مقاتلات من طراز"سوخوي-35إس" التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية، بتوفير السلامة الجوية لطائرة وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في المجال الجوي للجمهورية العربية السورية".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قام بزيارة عمل إلى سوريا التقى خلالها، بالرئيس السوري بشار الأسد لمناقشة قضايا ضمان وقف مستقر للأعمال القتالية في منطقة خفض التصعيد إدلب، واستقرار الوضع في أجزاء أخرى من سوريا، فضلاً عن مختلف جوانب التعاون العسكري التقني في إطار المعركة المشتركة ضد الجماعات الإرهابية الدولية.