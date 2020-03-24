السلطات الروسية تقبض على عشرات القراصنة الإلكترونيين في روسيا

أعلنت المخابرات الروسية، اليوم الثلاثاء، القبض على عشرات القراصنة في روسيا وذلك بعد محاولتهم بيع العديد من البطاقات المصرفية المسروقة عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأصدرت المخابرات بيانا جاء فيه: "تم القبض على 30 قرصانا إلكترونيا في العديد من المناطق الروسية المختلفة وذلك بعد إثبات قيامهم بأنشطة غير قانونية ومنها بيع بيانات بطاقات مصرفية وائتمانية مسروقة".

وأضاف البيان: "معلومات وبيانات هذه البطاقات تم الحصول عليها بطرق غير قانونية".

وبحسب البيانات فإن عملية التوقيف جرت في كل من شبه جزيرة القرم، أوسيتيا الشمالية، مقاطعة كالوغا، ولينينغراد، ومقاطعة موسكو وغيرها من المناطق.