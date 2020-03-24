تسجيل 57 إصابة جديدة بكورونا في روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 57 إصابة جديدة بكورونا في روسيا في 14 منطقة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا للمقر، تم تسجيل 28 إصابة جديدة بالفيروس التاجي في موسكو خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف المقر أن عدد المصابين بالفيروس ارتفع في عموم روسيا إلى 495 حالة، مشيرا إلى تعافي 5 أشخاص تماما وخروجهم من المستشفى، ليصبح عدد المتعافين في جميع أنحاء روسيا 22 شخصا.

وأكد مصدر في مقر العمليات أن جميع الأشخاص الذين أظهرت الاختبارات الأولية إصابتهم بفيروس كورونا سيتلقون الرعاية الطبية اللازمة كما سيتم إجراء اختبار ثانٍ لهم في موسكو".

يشار إلى أن الحكومة الروسية خصصت 8.8 مليار روبل ( نحو 108.9 مليون دولار) لبناء 16 مركزا لعلاج الأمراض المعدية المخصصة للعسكريين.

وأعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 93 ألف شخص في روسيا يخضعون للإشراف الطبي بسبب الاشتباه في الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت يوم 11 مارس/ آذار 2020 أن تفشي وباء كورونا المستجد يعتبر جائحة (وباء عالمي)، حيث تجاوز عدد الوفيات بسبب الفيروس القاتل عتبة الـ 16500 شخص.