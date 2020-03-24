الحكومة الروسية تغلق دور السينما ومراكز الترفيه في جميع أقاليم البلاد

أوعزت الحكومة الروسية إلى جميع الأقاليم بإغلاق النوادي الليلية ودور السينما وأماكن الترفيه الأخرى مؤقتًا، بسبب خطر تفشي فيروس كورونا.

وجاء في بيان الحكومة: "يجب على السلطات التنفيذية في الأقاليم الروسية إيقاف عمل أنشطة الملاهي الليلية وغيرها من المرافق المماثلة ودور السينما وغرف ألعاب الأطفال ومراكز الترفيه للأطفال وغيرها من المرافق الترفيهية".

كما أوعزت الحكومة حظر تدخين الشيشة في المطاعم والحانات والمقاهي في جميع الأقاليم الروسية.

وفي سياق متصل، صرح رئيس لجنة الدوما لشؤون بناء الدولة والتشريع، بافيل كراشينينيكوف، اليوم الثلاثاء، بأن مشروع قانون بشأن تشديد المسؤولية عن انتهاك المعايير الوبائية سيتم عرضه على المجلس، اليوم أو غدًا، وسيتم النظر فيه على الفور. وعلى الأرجح ، سيتم اعتماده الأسبوع المقبل.

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 57 إصابة جديدة بالفيروس في 14 إقليماً من أقاليم البلاد، بينها 28 في موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 495 إصابة.

وبحسب بيانات المقر، جميع الأشخاص الجدد الذين أصيبوا بالفيروس في روسيا كانوا قد زاروا خلال الأسبوعين الماضيين، البلدان الأكثر إصابة بالعدوى.